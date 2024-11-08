В Москве жители «вонючего» подъезда решили отметить день рождения «блевотины»

Жители одного из домов в московском районе Черёмушки решили не расстраиваться, что в подъезде давно не убирались, а отметить это, организовав «праздник блевотины». Крик о помощи опубликовал телеграм-канал «Москва сейчас».

«Уважаемые жители нашего вонючего подъезда! Приглашаем всех отметить день рождения блевотины! На 9-м этаже. Ей сегодня месяц! Ура товарищи!!! Сбор гостей и причастных в 18:00», — гласит объявление.

Подъезд дома №28 на Севастопольском проспекте уже давно не убирали. Видео © Telegram / «Москва сейчас»

Местный житель рискнул подняться на 9-й этаж: повсюду были раскиданы коробки и не убран пол, стоял зловонный запах. Возле «именинницы» висела надпись «Балдеть будем тута». Известно, что жители дома исправно платят за уборку подъезда, но лужа неизвестного происхождения уже месяц остаётся на своём месте.