Украинский конфликт нельзя было предотвратить, его можно было только отложить на время. Об этом заявил экс-глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.

«Я думаю, что там уже нельзя было предотвратить. Можно было лишь отсрочить немного во времени, чтобы подготовиться лучше», — заявил Кулеба в беседе «24 каналом».

Он упрекнул западные страны в том, что они не достаточно укрепили Украину перед началом военного конфликта с Россией. По словам бывшего министра, Киев настаивал на введении превентивных санкций против Москвы, однако получил отказ, поскольку партнёры опасались обострения ситуации.