На Украине признали невозможность предотвратить конфликт с Россией
Кулеба: Конфликт с Россией нельзя было предотвратить, только отсрочить на время
Украинский конфликт нельзя было предотвратить, его можно было только отложить на время. Об этом заявил экс-глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.
«Я думаю, что там уже нельзя было предотвратить. Можно было лишь отсрочить немного во времени, чтобы подготовиться лучше», — заявил Кулеба в беседе «24 каналом».
Он упрекнул западные страны в том, что они не достаточно укрепили Украину перед началом военного конфликта с Россией. По словам бывшего министра, Киев настаивал на введении превентивных санкций против Москвы, однако получил отказ, поскольку партнёры опасались обострения ситуации.
Ранее Life.ru рассказывал, что украинские власти прорабатывают две публичных формулировки окончания конфликта на Украине. Как сообщают западные журналисты, первый план основывается на высказываниях кандидата в вице-президенты США Джей Ди Вэнса. Он предполагает временную приостановку военных действий, нейтралитет Украины. Второй вариант действий был предложен бывшим госсекретарем США Майком Помпео.
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