В Киеве раскрыли 2 сценария завершения конфликта

Украинские власти прорабатывают две публичных формулировки окончания конфликта на Украине. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на источники.

По словам инсайдеров, у Киева на столе два плана публичного завершения конфликта. Первый основан на заявлениях кандидата в вице-президенты США Джей Ди Вэнса. Он подразумевает заморозку линии фронта, нейтралитет Украины и отсутствие очевидных гарантий безопасности. Второй предложил бывший американский госсекретарь Майк Помпео. Там сказано, что военная и финансовая помощь должна быть усилена для сдерживания России. Кроме того, предлагается оставить открытым вопрос о членстве Украины в НАТО.