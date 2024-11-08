В Киеве раскрыли 2 сценария завершения конфликта
The Economist: Киев рассматривает 2 публичные формулировки завершения конфликта
Украинские власти прорабатывают две публичных формулировки окончания конфликта на Украине. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на источники.
По словам инсайдеров, у Киева на столе два плана публичного завершения конфликта. Первый основан на заявлениях кандидата в вице-президенты США Джей Ди Вэнса. Он подразумевает заморозку линии фронта, нейтралитет Украины и отсутствие очевидных гарантий безопасности. Второй предложил бывший американский госсекретарь Майк Помпео. Там сказано, что военная и финансовая помощь должна быть усилена для сдерживания России. Кроме того, предлагается оставить открытым вопрос о членстве Украины в НАТО.
«Многое может зависеть от того, какой план будет одобрен [будущим президентом США Дональдом] Трампом», — отметили авторы издания.
Как бы то ни было, решающее слово вряд ли останется за Киевом. Выступая на заседании клуба «Валдай» президент России Владимир Путин отметил готовность России к переговорам по Украине. По его словам, соглашение должно быть достигнуто на базе стамбульских соглашений, но с учётом современных реалий. В США считают, что именно Дональд Трамп должен сделать шаг в сторону мира первым, а Владимир Зеленский тем временем пытается побыстрее с ним снюхаться, чтобы выбить для себя условия получше.
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