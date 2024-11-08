Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 ноября, 13:19
7429

В Киеве раскрыли 2 сценария завершения конфликта

The Economist: Киев рассматривает 2 публичные формулировки завершения конфликта

Украинские власти прорабатывают две публичных формулировки окончания конфликта на Украине. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на источники.

По словам инсайдеров, у Киева на столе два плана публичного завершения конфликта. Первый основан на заявлениях кандидата в вице-президенты США Джей Ди Вэнса. Он подразумевает заморозку линии фронта, нейтралитет Украины и отсутствие очевидных гарантий безопасности. Второй предложил бывший американский госсекретарь Майк Помпео. Там сказано, что военная и финансовая помощь должна быть усилена для сдерживания России. Кроме того, предлагается оставить открытым вопрос о членстве Украины в НАТО.

«Многое может зависеть от того, какой план будет одобрен [будущим президентом США Дональдом] Трампом», — отметили авторы издания.

Геи, феминистки, темнокожие и мигранты пригрозили Трампу 50-тысячным «народным маршем»
Геи, феминистки, темнокожие и мигранты пригрозили Трампу 50-тысячным «народным маршем»

Как бы то ни было, решающее слово вряд ли останется за Киевом. Выступая на заседании клуба «Валдай» президент России Владимир Путин отметил готовность России к переговорам по Украине. По его словам, соглашение должно быть достигнуто на базе стамбульских соглашений, но с учётом современных реалий. В США считают, что именно Дональд Трамп должен сделать шаг в сторону мира первым, а Владимир Зеленский тем временем пытается побыстрее с ним снюхаться, чтобы выбить для себя условия получше.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar