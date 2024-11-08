За два дня до начала специальной военной операции у президента США Джо Байдена на столе лежал документ, в котором говорилось о поражении Киева. Об этом «24 каналу» рассказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который посетил США и видел документ своими глазами.

«Ещё в кабинете я понял две вещи. У него (Джо Байдена, — Прим. Life.ru) на столе лежит какая-то папка, в которой чётко написано, что Украина погибнет. То есть разведки, военные, политические аналитики, ЦРУ все были единодушны — Украина погибнет», — заявил экс-глава украинского МИДа.