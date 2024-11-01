Кулеба: Вашингтон перед началом СВО просил Зеленского записать видеозавещание
Перед началом специальной военной операции Вашингтон посоветовал Владимиру Зеленскому записать видеообращение с завещанием. Об этом заявил экс-глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинским СМИ.
Кулеба отметил, что в Вашингтоне накануне СВО были уверены в том, что Киев не сможет одержать победу. Вице-президент США Камала Харрис также рекомендовала Зеленскому готовиться к созданию правительства в изгнании и искать решения для подготовки Украины к партизанской войне.
Ранее Владимир Зеленский в интервью западным СМИ заявил, что ВСУ могли бы захватить Курскую атомную электростанцию, но якобы не захотели этого делать. В то же время бывший комик призвал ВСУ к отступлению. Он утверждает, что якобы приказал беречь военных и не оставлять их на погибель.
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