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31 октября, 22:56

Кулеба: Вашингтон перед началом СВО просил Зеленского записать видеозавещание

Перед началом специальной военной операции Вашингтон посоветовал Владимиру Зеленскому записать видеообращение с завещанием. Об этом заявил экс-глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинским СМИ.

Кулеба отметил, что в Вашингтоне накануне СВО были уверены в том, что Киев не сможет одержать победу. Вице-президент США Камала Харрис также рекомендовала Зеленскому готовиться к созданию правительства в изгнании и искать решения для подготовки Украины к партизанской войне.

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Ранее Владимир Зеленский в интервью западным СМИ заявил, что ВСУ могли бы захватить Курскую атомную электростанцию, но якобы не захотели этого делать. В то же время бывший комик призвал ВСУ к отступлению. Он утверждает, что якобы приказал беречь военных и не оставлять их на погибель.

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