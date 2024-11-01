Кулеба: Вашингтон перед началом СВО просил Зеленского записать видеозавещание

Перед началом специальной военной операции Вашингтон посоветовал Владимиру Зеленскому записать видеообращение с завещанием. Об этом заявил экс-глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинским СМИ.

Кулеба отметил, что в Вашингтоне накануне СВО были уверены в том, что Киев не сможет одержать победу. Вице-президент США Камала Харрис также рекомендовала Зеленскому готовиться к созданию правительства в изгнании и искать решения для подготовки Украины к партизанской войне.