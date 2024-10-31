Зеленский приоткрыл завесу тайны над загадочным договором с Венгрией

Украина и Венгрия разрабатывают двустороннее соглашение, в котором Киев хочет, чтобы Будапешт обозначил свою готовность не препятствовать получению Киевом приглашения в НАТО. Об этом на пресс-конференции сообщил Владимир Зеленский.

«То есть поддерживать, голосовать за нас, а не блокировать. Сегодня этот пункт имеется в наших предложениях, нам бы очень хотелось, чтобы Венгрия не блокировала пункт даже такой. Для нас это важно», — пояснил украинский политик.