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31 октября, 14:36

Зеленский приоткрыл завесу тайны над загадочным договором с Венгрией

Зеленский: Украина и Венгрия готовят «‎документ» для снятия блока на приём в НАТО

Украина и Венгрия разрабатывают двустороннее соглашение, в котором Киев хочет, чтобы Будапешт обозначил свою готовность не препятствовать получению Киевом приглашения в НАТО. Об этом на пресс-конференции сообщил Владимир Зеленский.

«То есть поддерживать, голосовать за нас, а не блокировать. Сегодня этот пункт имеется в наших предложениях, нам бы очень хотелось, чтобы Венгрия не блокировала пункт даже такой. Для нас это важно», — пояснил украинский политик.

Документ поможет сторонам прийти к общему мнению по разным острым венгерско-украинским вопросам, в том числе касающихся венгерских нацменьшинств на Украине.

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Летом премьер-министр Венгрии Орбан предостерегал Зеленского от вступления в блок. Не так давно лидер киевского режима, поняв, что в НАТО Украину никто не ждёт, выкрутился из ситуации. Оказывается, всё это время он требовал не принять Киев в Североатлантический альянс, а всего лишь выписать приглашение. При этом генсек блока Рютте утверждает, что Украина всё-таки станет членом НАТО, «когда придёт время».

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Владимир Озеров
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