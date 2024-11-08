«Глаза бешеные, ненормальные»: В Подмосковье бабушка боится напавшего на неё соседа

Причина, почему мужчина избил пенсионерку в подмосковном Орехово-Зуево, кроется в том, что женщина подкармливала бездомных животных в доме — их всего 6 штук. Неадекват оказался соседом потерпевшей. Кстати, при этом у нападавшего в соцсетях все фото с собаками, но, видимо, его любовь не распространяется на бездомных пушистиков. Об этом сообщает Mash.

Пострадавшая Ольга Васильевна. © Telegram / Mash

«Глаза бешеные, ненормальные, хотя внешность не запомнила. <...> Он подходит и начинает обзывать: «Ты кобыла и незнамо кто». Я очень испугалась», — поделилась пострадавшая.

Ольга Васильевна рассказала, что жильцам дома часто достаётся от Дмитрия: ранее он уже кидался на соседок — за то, что те сажали деревья во дворе. Пенсионерка не знает, чем ему не угодили бездомные собаки и кошки. Однако, несмотря на всё случившееся, она не хочет прятать негодяя за решётку, а только проучить и напугать, чтобы он больше никого не трогал.