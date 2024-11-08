«Ты всех достал!»: Воспитатель силой уложила малыша спать в детском саду в Самаре

В Самаре воспитательница детского сада применила насилие к ребёнку, который не хотел засыпать в тихий час. Женщина подошла к малышу, силой прижала его к кровати, заломила ему руки, грубо тряхнула и накричала. Видео появилось в Сети.

Воспитатель силой заставляла ребёнка спать в детсаду Самары. Видео © Telegram / ЧП Самара

«Ничего больного я не делаю тебе! Ты всех уже достал, уже всех!» — сквозь зубы сказала ребёнку воспитатель.

По данным местных СМИ, инцидент произошёл в детсаду № 1 по адресу: Крутые ключи, 34. Женщина проработала в учреждении чуть менее года. Сейчас её уволили, а видеозаписью заинтересовались следователи регионального СК. Возбуждено уголовное дело по факту совершения насилия над ребёнком.

«Следственным отделом по Красноглинскому району города Самара следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (истязание)», — уточнили в ведомстве.