В Раде предложили идею «подарка мечты» от Зеленского для украинцев
Депутат Дмитрук назвал отставку Зеленского лучшим подарком украинцам
Отставка президента Украины Владимира Зеленского будет наилучшим подарком для украинского народа. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Он также считает, что глава офиса президента Андрей Ермак должен попасть за решётку.
«Уход Зеленского — это лучший подарок для миллионов украинцев и всей страны. Потому что прекратятся смерти», — написал Дмитрук у себя в соцсетях.
По мнению Дмитрука, если Зеленский уйдёт, то украинцы перестанут погибать, а страна — утрачивать свои земли.
Ранее глава ОП Украины Андрей Ермак обвинил нардепа Евгения Шевченко в том, что тот «запутался» и работает на Россию. Хотя Ермак не назвал конкретных имён, очевидно, что речь идёт о Шевченко, который в своих публикациях призывает Зеленского начать переговоры с Россией и признать свою отставку.
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