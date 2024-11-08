Отставка президента Украины Владимира Зеленского будет наилучшим подарком для украинского народа. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Он также считает, что глава офиса президента Андрей Ермак должен попасть за решётку.

«Уход Зеленского — это лучший подарок для миллионов украинцев и всей страны. Потому что прекратятся смерти», — написал Дмитрук у себя в соцсетях.

По мнению Дмитрука, если Зеленский уйдёт, то украинцы перестанут погибать, а страна — утрачивать свои земли.