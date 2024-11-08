На Украине мобилизовали 50% водителей, работавших в сервисе такси Bolt

По словам Сергея Павлика, руководителя одного из подразделений компании, 50% водителей автопарков, работающих с крупнейшим такси-сервисом Bolt на Украине, были призваны в армию в ходе действующей мобилизации. Это заявление было сделано в интервью украинскому изданию «Экономическая правда».

«Общаясь с автопарками, мы понимаем, что очень распространена ситуация, когда, например, автопарк находит водителя, водитель работает две-три недели и после этого его мобилизуют. Мы оцениваем, что где-то не меньше 50% водителей, которые были в автопарке, мобилизованы. Это за последний год», — сказал Павлик.

Издание сообщает, что на Украине примерно 100 тысяч водителей активно используют данный сервис, и для большинства из них это основное место работы. Bolt — эстонская компания, занимающаяся услугами такси-агрегатора, которая действует в нескольких странах. В Незалежной она соперничает с местным сервисом Uklon, который предлагает аналогичные услуги.