Спутник снял завораживающее видео извержения «камчатского Везувия»

Вулкан Шивелуч на Камчатке начал сильное взрывное извержение 7 ноября. Специалисты рассказали, что исполин выбросил столбы пепла на высоту от 10 до 11 км над уровнем моря. В госкорпорации «Роскосмос» сообщили, что спутник «Арктика-М» осуществляет мониторинг активности извержения, а также опубликовали завораживающее видео.