Спутник снял завораживающее видео извержения «камчатского Везувия»
«Роскосмос» показал извержение вулкана Шивелуч на Камчатке со спутника
Вулкан Шивелуч на Камчатке начал сильное взрывное извержение 7 ноября. Специалисты рассказали, что исполин выбросил столбы пепла на высоту от 10 до 11 км над уровнем моря. В госкорпорации «Роскосмос» сообщили, что спутник «Арктика-М» осуществляет мониторинг активности извержения, а также опубликовали завораживающее видео.
Извержение Шивелуча. Видео © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»
Ранее сообщалось, что пепловый выброс из вулкана Шивелуч привёл к оседанию пыли на территории Усть-Камчатского района. По данным МЧС, жизнедеятельность населения в результате выпадения пепла не нарушена.
Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»