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8 ноября, 20:05

Спутник снял завораживающее видео извержения «камчатского Везувия»

«Роскосмос» показал извержение вулкана Шивелуч на Камчатке со спутника

Вулкан Шивелуч на Камчатке начал сильное взрывное извержение 7 ноября. Специалисты рассказали, что исполин выбросил столбы пепла на высоту от 10 до 11 км над уровнем моря. В госкорпорации «Роскосмос» сообщили, что спутник «Арктика-М» осуществляет мониторинг активности извержения, а также опубликовали завораживающее видео.

Извержение Шивелуча. Видео © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Взрывы, молнии, землетрясение: Мрачное извержение вулкана Шивелуч напугало россиян
Взрывы, молнии, землетрясение: Мрачное извержение вулкана Шивелуч напугало россиян

Ранее сообщалось, что пепловый выброс из вулкана Шивелуч привёл к оседанию пыли на территории Усть-Камчатского района. По данным МЧС, жизнедеятельность населения в результате выпадения пепла не нарушена.

Обложка ©

Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Александра Мышляева
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