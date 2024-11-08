Соболенко проиграла Гауфф в полуфинале Итогового турнира WTA

За победу 20-летняя Гауфф, занимающая третий номер в мировом рейтинге, поборется с 22-летней китаянкой Чжэн Циньвэн (7).

Первый номер рейтинга Соболенко в нынешнем сезоне выиграла два турнира Большого шлема — Australian Open и US Open, а также турниры в Цинциннати и в Ухани. Она впервые завершит год в качестве лидера рейтинга WTA.