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8 ноября, 19:29

Соболенко проиграла Гауфф в полуфинале Итогового турнира WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла американке Кори Гауфф в полуфинале Итогового турнира WTA. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 3:6.

За победу 20-летняя Гауфф, занимающая третий номер в мировом рейтинге, поборется с 22-летней китаянкой Чжэн Циньвэн (7).

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Первый номер рейтинга Соболенко в нынешнем сезоне выиграла два турнира Большого шлема — Australian Open и US Open, а также турниры в Цинциннати и в Ухани. Она впервые завершит год в качестве лидера рейтинга WTA.

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X / WTA

Артур Лапсаков
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