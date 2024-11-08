Биткоин пробил максимум в четвёртый раз за два дня

Стоимость биткоина в ходе торгов вновь превысила исторический максимум, добравшись к 22:15 мск до отметки 77 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

Это уже четвёртый раз, когда стоимость биткоина превышает исторический максимум за последнее время. Она начала расти на фоне президентских выборов в США. Напомним, их выиграл республиканец Дональд Трамп.