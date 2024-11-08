Биткоин пробил максимум в четвёртый раз за два дня
Стоимость биткоина впервые в истории превысила 77 тысяч долларов
Стоимость биткоина в ходе торгов вновь превысила исторический максимум, добравшись к 22:15 мск до отметки 77 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.
К 22:47 мск криптовалюта замедлила рост и торгуется на уровне 76,987 долларов (+0,85%).
Это уже четвёртый раз, когда стоимость биткоина превышает исторический максимум за последнее время. Она начала расти на фоне президентских выборов в США. Напомним, их выиграл республиканец Дональд Трамп.
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Unsplash / Traxer