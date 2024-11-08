Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 ноября, 19:51

Биткоин пробил максимум в четвёртый раз за два дня

Стоимость биткоина впервые в истории превысила 77 тысяч долларов

Стоимость биткоина в ходе торгов вновь превысила исторический максимум, добравшись к 22:15 мск до отметки 77 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

К 22:47 мск криптовалюта замедлила рост и торгуется на уровне 76,987 долларов (+0,85%).

Это уже четвёртый раз, когда стоимость биткоина превышает исторический максимум за последнее время. Она начала расти на фоне президентских выборов в США. Напомним, их выиграл республиканец Дональд Трамп.

Трамп придумал оригинальный способ освободиться от гигантского госдолга США
Трамп придумал оригинальный способ освободиться от гигантского госдолга США
Обложка ©

Unsplash / Traxer

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Криптовалюта
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar