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6 ноября, 05:13

Биткоин взлетел до исторического максимума на фоне выборов президента США

Стоимость биткоина на фоне выборов в США поднялась до $75 тысяч

На фоне президентских выборов в США стоимость биткоина обновила исторический максимум. По данным площадки Binance, она поднималась на 10,1% — до $75 тыс.

Согласно данным площадки на 06:38 мск, самая популярная криптовалюта в мире замедлила рост и находилась на уровне $74,267 тыс. (+9,16%).

Стоимость биткоина поднялась выше 73 тысяч долларов впервые с 14 марта
Стоимость биткоина поднялась выше 73 тысяч долларов впервые с 14 марта

Напомним, выборы президента США стартовали 5 ноября. Камала Харрис представляет Демократическую партию, а её соперником является Дональд Трамп от республиканцев. Что известно о выборах к данному часу — в материале Life.ru.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jaruwan Jaiyangyuen

Оксана Попова
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