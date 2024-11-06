Биткоин взлетел до исторического максимума на фоне выборов президента США

На фоне президентских выборов в США стоимость биткоина обновила исторический максимум. По данным площадки Binance, она поднималась на 10,1% — до $75 тыс.

Согласно данным площадки на 06:38 мск, самая популярная криптовалюта в мире замедлила рост и находилась на уровне $74,267 тыс. (+9,16%).