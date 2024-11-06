Биткоин взлетел до исторического максимума на фоне выборов президента США
Стоимость биткоина на фоне выборов в США поднялась до $75 тысяч
На фоне президентских выборов в США стоимость биткоина обновила исторический максимум. По данным площадки Binance, она поднималась на 10,1% — до $75 тыс.
Согласно данным площадки на 06:38 мск, самая популярная криптовалюта в мире замедлила рост и находилась на уровне $74,267 тыс. (+9,16%).
Напомним, выборы президента США стартовали 5 ноября. Камала Харрис представляет Демократическую партию, а её соперником является Дональд Трамп от республиканцев. Что известно о выборах к данному часу — в материале Life.ru.
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