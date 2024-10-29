Стоимость биткоина поднялась выше 73 тысяч долларов впервые с 14 марта

Стоимость биткоина в ходе торговой сессии поднялась выше 73 тысяч долларов впервые с 14 марта текущего года. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

Так, в 21:43 по Москве криптовалюта дорожала на 5,98%, до 73 012 долларов. Однако по состоянию на 21:44 биткойн замедлил рост (+5,74%), его стоимость составляет 72 955 долларов.

Биткоин — децентрализованная система одноимённой криптовалюты на базе технологии блокчейн, возможность добывать которую есть у каждого участника системы. Впервые монета появилась в обороте в 2009 году, её создателем является человек или группа авторов с никнеймом Сатоси Накамото. Американский канал HBO в недавнем документальном фильме заявил, что под этим именем скрывается канадский программист Питер Тодд. Сам он отрицает причастность к созданию биткоина.