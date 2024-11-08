«Соловьев Live» выпустит документальный цикл к 35-летию падения Берлинской стены

Премьера документального цикла «Стена» состоится на платформе «VK Видео» и телеканале «Соловьев Live» к 35-летию падения Берлинской стены. 9 ноября зрителям представят эксклюзивные материалы, а также мнения очевидцев и экспертов.

Команда «Соловьёв Live» провела большое расследование. «Стена» будет представлена в двух форматах: десятиминутные видеомонологи и часовые подкасты. Проект стартует с пяти монологов, в которых политологи, историки, известные режиссёры, журналисты поделятся мнением о том, почему стена стала символом холодной войны и разделённого мира.

Также в рамках проекта выходит серия из шести подкастов по 57 минут. Эксперты расскажут о том, что думают русские и немцы о разрушении стены и об объединении Германии, как работали спецслужбы во времена разделённого Берлина, о противостоянии Штази и БНД, КГБ и ЦРУ и о том, к чему пришла современная Германия спустя 35 лет после падения стены.