Женщинам в Росгвардии заменили пилотки на шляпы

Правительство России распорядилось заменить женщинам в Росгварии головные уборы. Теперь они будут носить шляпы вместо пилоток, сказано в документе на портале правовой информации.

«<...> Абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции: шляпа шерстяная синего цвета с кантами крапового (для лиц высшего начальствующего состава — красного) цвета и кокардой», — говорится в постановлении.

Кроме того, мужчины и женщины в Росгвардии будут носить повседневный синий костюм и повседневные синие брюки, а руководящему составу добавили канты и лампасы.

Финансирование расходов, связанных с реализацией постановления, будет осуществляться без выделения дополнительного финансирования из федерального бюджета.