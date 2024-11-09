Женщинам в Росгвардии заменили пилотки на шляпы
Женщинам в Росгвардии заменили пилотки на шляпы. Обложка © Telegram / Росгвардия
Правительство России распорядилось заменить женщинам в Росгварии головные уборы. Теперь они будут носить шляпы вместо пилоток, сказано в документе на портале правовой информации.
«<...> Абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции: шляпа шерстяная синего цвета с кантами крапового (для лиц высшего начальствующего состава — красного) цвета и кокардой», — говорится в постановлении.
Кроме того, мужчины и женщины в Росгвардии будут носить повседневный синий костюм и повседневные синие брюки, а руководящему составу добавили канты и лампасы.
Финансирование расходов, связанных с реализацией постановления, будет осуществляться без выделения дополнительного финансирования из федерального бюджета.
Ранее Росгвардия объявила об «амнистии» для владельцев оружия за его передачу на СВО. Речь идёт о случаях, когда владельцы «стволов» совершили незначительные административные правонарушения.