Над Брянской областью уничтожили уже 15 украинских беспилотников
Богомаз: Ещё восемь беспилотников уничтожено в Брянской области
Силы противовоздушной обороны в Брянской области продолжают уничтожение украинских беспилотников. По данным губернатора Александра Богомаза, в небе были сбиты ещё восемь БПЛА.
«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим защитникам!» — написал глава региона в телеграм-канале.
Уничтожение БПЛА в небе над Брянской областью началось вечером 8 ноября. Ранее были сбиты семь украинских дронов. Обошлось без разрушений и пострадавших.
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