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Регион
9 ноября, 00:04

Над Брянской областью уничтожили уже 15 украинских беспилотников

Богомаз: Ещё восемь беспилотников уничтожено в Брянской области

Силы противовоздушной обороны в Брянской области продолжают уничтожение украинских беспилотников. По данным губернатора Александра Богомаза, в небе были сбиты ещё восемь БПЛА.

«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим защитникам!» — написал глава региона в телеграм-канале.

Власти Саратова сообщили о 13 выбитых окнах в результате атаки украинского БПЛА
Власти Саратова сообщили о 13 выбитых окнах в результате атаки украинского БПЛА

Уничтожение БПЛА в небе над Брянской областью началось вечером 8 ноября. Ранее были сбиты семь украинских дронов. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Артур Лапсаков
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