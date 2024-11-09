Над Брянской областью уничтожили уже 15 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны в Брянской области продолжают уничтожение украинских беспилотников. По данным губернатора Александра Богомаза, в небе были сбиты ещё восемь БПЛА.

«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим защитникам!» — написал глава региона в телеграм-канале.