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9 ноября, 01:39

Пентагон разрешил подрядчикам въезд на Украину для ремонта Patriot и F-16

Пентагон снял запрет для подрядчиков на въезд на Украину. По данным CNN, в Нежалежной специалисты займутся займутся ремонтом и обслуживанием систем ПВО Patriot и истребителей F-16.

По словам неназванного военного чиновника, эти системы вооружения нуждаются в специфичной технической экспертизе и обслуживании. Министерство обороны США уже проводит тендеры на поиск подрядчиков, которые должны расположиться далеко от линии фронта и не участвовать в боевых действиях.

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Ранее стало известно, что США планируют передать Украине оставшиеся 6 млрд долларов военной помощи до инаугурации Дональда Трампа. Уходящая команда Байдена планирует выделить эти средства на безопасность Киева.

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Wikipedia / Mark Holloway

Артур Лапсаков
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