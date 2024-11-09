Пентагон разрешил подрядчикам въезд на Украину для ремонта Patriot и F-16

Пентагон снял запрет для подрядчиков на въезд на Украину. По данным CNN, в Нежалежной специалисты займутся займутся ремонтом и обслуживанием систем ПВО Patriot и истребителей F-16.

По словам неназванного военного чиновника, эти системы вооружения нуждаются в специфичной технической экспертизе и обслуживании. Министерство обороны США уже проводит тендеры на поиск подрядчиков, которые должны расположиться далеко от линии фронта и не участвовать в боевых действиях.