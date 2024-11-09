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9 ноября, 01:52

На Украине автобус с футболистами отправили в военкомат и вручили повестки

Военные на Украине остановили автобус, в котором находилась футбольная команда из Полтавы, и отправили его в территориальный центр комплектования, где спортсменам вручили повестки. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

«Это команда СК »Полтава«, которая в прошлые выходные ехала на домашний матч чемпионата (...), их автобус остановили военные, и команду после этого отвезли в ТЦК. Из того, что мне сказали, поголовно выписывали всем повестки», — заявил украинский журналист в видео на своём YouTube-канале.

После этого футболистов отпустили на матч, который они проиграли из-за того, что «настроение было не то».

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Ранее сотрудников ТЦК обвинили в убийстве призывника в Ровно при попытке мобилизации.`На протяжении видео слышны истошные крики парня, на которого наваливаются сотрудник ТЦК и полицейский, однако в какой-то момент он затихает.

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scpoltava.com

Артур Лапсаков
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