На Украине автобус с футболистами отправили в военкомат и вручили повестки

Военные на Украине остановили автобус, в котором находилась футбольная команда из Полтавы, и отправили его в территориальный центр комплектования, где спортсменам вручили повестки. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

«Это команда СК »Полтава«, которая в прошлые выходные ехала на домашний матч чемпионата (...), их автобус остановили военные, и команду после этого отвезли в ТЦК. Из того, что мне сказали, поголовно выписывали всем повестки», — заявил украинский журналист в видео на своём YouTube-канале.

После этого футболистов отпустили на матч, который они проиграли из-за того, что «настроение было не то».