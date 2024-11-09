Авиация Израиля атаковала объекты к юго-востоку от сирийского города Алеппо
Самолёты Израиля нанесли удары по нескольким объектам, расположенным к юго-востоку от сирийского города Алеппо. Об этом пишет агентство SANA со ссылкой на представителя командования ВС арабской республики.
В результате несколько военнослужащих получили ранения, также был нанесён материальный ущерб.
По данным телеканала Al Hadath, израильская авиация атаковала промышленную зону Эс-Сафира к юго-востоку от Алеппо. Там находятся военные заводы и склады.
Ранее бывший израильский дипломат Алон Пинкас раскрыл желание избранного президента США Дональда Трампа закончить конфликт на Ближнем Востоке до даты инаугурации — 20 января 2025 года. Политик сделает это просто заставив Израиль прекратить боевые действия.
flickr / Israel Defense Forces