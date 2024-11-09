Авиация Израиля атаковала объекты к юго-востоку от сирийского города Алеппо

Самолёты Израиля нанесли удары по нескольким объектам, расположенным к юго-востоку от сирийского города Алеппо. Об этом пишет агентство SANA со ссылкой на представителя командования ВС арабской республики.

В результате несколько военнослужащих получили ранения, также был нанесён материальный ущерб.

По данным телеканала Al Hadath, израильская авиация атаковала промышленную зону Эс-Сафира к юго-востоку от Алеппо. Там находятся военные заводы и склады.