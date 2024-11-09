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9 ноября, 03:53

Трамп «заставит» Британию повышать расходы на оборону

Telegraph: Британия повысит расходы на армию до 2,5% ВВП весной 2025 года

Британский премьер-министр Кир Стармер планирует увеличить оборонные расходы страны до 2,5% от ВВП к весне 2025 года. По информации газеты The Telegraph, эти шаги ожидаются вскоре после инаугурации Дональда Трампа, который станет президентом США в январе.

Источники в британском правительстве, Лейбористской партии и оборонной промышленности утверждают, что решение будет своего рода «жестом мира» в сторону новой администрации США, направленным на укрепление двусторонних отношений.

Согласно информации, точная дата объявления этих планов намечена на март-апрель 2025 года. В настоящее время Лондон выделяет на оборону около 2,2% ВВП, и повышение до 2,5% будет значительным шагом в направлении укрепления военных возможностей страны.

Этот шаг Стармера также может быть направлен на укрепление позиций Британии в НАТО и демонстрацию союзникам, что страна намерена поддерживать высокий уровень оборонных обязательств в условиях растущих геополитических напряжений.

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Ранее Life.ru сообщал, что после прихода Лейбористской партии к власти в Великобритании отношения Лондона с Киевом заметно ухудшились. Основная претензия Украины заключается в том, что премьер-министр Кир Стармер отказался поставлять новые крылатые ракеты Storm Shadow украинским военным, как это делал его предшественник Риши Сунак.

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X / Ministry of Defence

Артём Гапоненко
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