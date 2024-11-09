Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 ноября, 05:08

Disney анонсировала продолжение мультфильма «Ледниковый период»

Герои «Ледникового периода». Обложка © Х / ToonHive

Герои «Ледникового периода». Обложка © Х / ToonHive

На фестивале D23 Brasil студии Disney и 20th Century Animation официально объявили о разработке шестой части знаменитой франшизы «Ледниковый период». Работа над продолжением, как сообщает Deadline, уже началась.

Ожидается, что в новых приключениях вновь примут участие актёры, озвучивавшие своих персонажей в предыдущих фильмах: Рэй Романо, который вернётся к роли мамонта Мэнни, Джон Легуизамо в роли Сида и Куин Латифа, озвучившая Элли.

Напомним, первая часть «Ледникового периода» вышла в 2002 году, и с тех пор франшиза завоевала огромную популярность, собрав в мировом прокате более 3,2 миллиардов долларов за все продолжения.

Косплеерша из России хочет отсудить у Disney $625 млн за кражу образа Малефисенты
Косплеерша из России хочет отсудить у Disney $625 млн за кражу образа Малефисенты

Ранее стало известно, что Disney начала работу над новой трилогией по вселенной «Звёздных войн». Киностудия привлекла к проекту кинорежиссёра и сценариста Саймона Кинберга. Он выступит не только сценаристом, но и продюсером картины.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Disney
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar