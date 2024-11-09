Disney анонсировала продолжение мультфильма «Ледниковый период»
Герои «Ледникового периода». Обложка © Х / ToonHive
На фестивале D23 Brasil студии Disney и 20th Century Animation официально объявили о разработке шестой части знаменитой франшизы «Ледниковый период». Работа над продолжением, как сообщает Deadline, уже началась.
Ожидается, что в новых приключениях вновь примут участие актёры, озвучивавшие своих персонажей в предыдущих фильмах: Рэй Романо, который вернётся к роли мамонта Мэнни, Джон Легуизамо в роли Сида и Куин Латифа, озвучившая Элли.
Напомним, первая часть «Ледникового периода» вышла в 2002 году, и с тех пор франшиза завоевала огромную популярность, собрав в мировом прокате более 3,2 миллиардов долларов за все продолжения.
Ранее стало известно, что Disney начала работу над новой трилогией по вселенной «Звёздных войн». Киностудия привлекла к проекту кинорежиссёра и сценариста Саймона Кинберга. Он выступит не только сценаристом, но и продюсером картины.