Disney анонсировала продолжение мультфильма «Ледниковый период»

На фестивале D23 Brasil студии Disney и 20th Century Animation официально объявили о разработке шестой части знаменитой франшизы «Ледниковый период». Работа над продолжением, как сообщает Deadline, уже началась.

Ожидается, что в новых приключениях вновь примут участие актёры, озвучивавшие своих персонажей в предыдущих фильмах: Рэй Романо, который вернётся к роли мамонта Мэнни, Джон Легуизамо в роли Сида и Куин Латифа, озвучившая Элли.

Напомним, первая часть «Ледникового периода» вышла в 2002 году, и с тех пор франшиза завоевала огромную популярность, собрав в мировом прокате более 3,2 миллиардов долларов за все продолжения.