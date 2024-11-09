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9 ноября, 04:41

Захарова высмеяла слова Кулебы про документы о поражении Киева на столе Байдена

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале прокомментировала недавние высказывания экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который рассказал, что до начала спецоперации он заметил на столе у президента США Джо Байдена документ, описывающий поражение Киева.

«И только тогда украинская делегация поняла, почему у них такой странный гимн?» — с иронией подчеркнула Захарова.

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Напомним, Кулеба заявил, что за два дня до начала специальной военной операции у президента США Джо Байдена на столе лежал документ, в котором говорилось о поражении Киева. Разведки, военные, политические аналитики, ЦРУ все были единодушны — Украина погибнет.

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Telegram / МИД России

Артём Гапоненко
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