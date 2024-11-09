Захарова высмеяла слова Кулебы про документы о поражении Киева на столе Байдена
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале прокомментировала недавние высказывания экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который рассказал, что до начала спецоперации он заметил на столе у президента США Джо Байдена документ, описывающий поражение Киева.
«И только тогда украинская делегация поняла, почему у них такой странный гимн?» — с иронией подчеркнула Захарова.
Напомним, Кулеба заявил, что за два дня до начала специальной военной операции у президента США Джо Байдена на столе лежал документ, в котором говорилось о поражении Киева. Разведки, военные, политические аналитики, ЦРУ все были единодушны — Украина погибнет.
Telegram / МИД России