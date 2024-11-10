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10 ноября, 08:12

Шизофреник из Оренбурга собрал СВУ для защиты от украинских мошенников

SHOT: В Оренбурге задержали инвалида, собравшего СВУ для борьбы с мошенниками

В Оренбурге шизофреник собрал дома самодельное взрывное устройство (СВУ) массового поражения. По данным SHOT, силовикам он заявил, что якобы так хотел защититься от украинских мошенников.

Как пишет телеграм-канал, 52-летний инвалид первой группы накупил в магазине разных гвоздей, собрал пластиковые бутылки и другие компоненты, всё принёс к себе в квартиру. Там смастерил СВУ и хранил его какое-то время.

С проверкой к психически нездоровому мужчине нагрянули силовики. Он заявил, что якобы переживал из-за возможных нападений преступников и решил так себя обезопасить. Устройство разминировали, мужчину задержали. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства.

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Артур Лапсаков
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