Шизофреник из Оренбурга собрал СВУ для защиты от украинских мошенников
SHOT: В Оренбурге задержали инвалида, собравшего СВУ для борьбы с мошенниками
В Оренбурге шизофреник собрал дома самодельное взрывное устройство (СВУ) массового поражения. По данным SHOT, силовикам он заявил, что якобы так хотел защититься от украинских мошенников.
Как пишет телеграм-канал, 52-летний инвалид первой группы накупил в магазине разных гвоздей, собрал пластиковые бутылки и другие компоненты, всё принёс к себе в квартиру. Там смастерил СВУ и хранил его какое-то время.
С проверкой к психически нездоровому мужчине нагрянули силовики. Он заявил, что якобы переживал из-за возможных нападений преступников и решил так себя обезопасить. Устройство разминировали, мужчину задержали. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства.
Ранее Life.ru рассказывал, что житель Воронежской области получил более 20 лет тюрьмы за подготовку подрыва железной дороги по заданию Украины. Теракт он планировал совершить в 2022 году.