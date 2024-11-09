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9 ноября, 09:11

Двухмесячная девочка скончалась через 10 минут после кормления смесью в Москве

Трагедия произошла в Дмитровском районе Москвы: там двухмесячная девочка погибла после того, как мама покормила дочь молочной смесью. По данным SHOT, она уложила малышку в кроватку, отошла на кухню на 10 минут, а когда вернулась, обнаружила, что ребёнок не подаёт признаков жизни.

В панике женщина сразу вызвала скорую помощь, однако прибывшие медики не смогли спасти ребёнка и констатировали его смерть. На данный момент проводится проверка. Известно, что семья является полной и не имеет проблем с органами опеки.

Появилось жуткое видео из выжженной квартиры в Петербурге, где заживо сгорела семья с ребёнком
Появилось жуткое видео из выжженной квартиры в Петербурге, где заживо сгорела семья с ребёнком

Ранее Life.ru писал про трагедию под Тюменью. В селе Ярково нашли тела трёх человек — мужчины, женщины и несовершеннолетней девочки. У взрослых огнестрельные ранения, а у ребёнка колото-резаные ранения шеи.

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Shutterstock / FOTODOM / Africa Studio

Артём Гапоненко
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