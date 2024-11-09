Двухмесячная девочка скончалась через 10 минут после кормления смесью в Москве

Трагедия произошла в Дмитровском районе Москвы: там двухмесячная девочка погибла после того, как мама покормила дочь молочной смесью. По данным SHOT, она уложила малышку в кроватку, отошла на кухню на 10 минут, а когда вернулась, обнаружила, что ребёнок не подаёт признаков жизни.

В панике женщина сразу вызвала скорую помощь, однако прибывшие медики не смогли спасти ребёнка и констатировали его смерть. На данный момент проводится проверка. Известно, что семья является полной и не имеет проблем с органами опеки.