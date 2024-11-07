Ножевые и огнестрел: Семья погибла при загадочных обстоятельствах в квартире под Тюменью

В селе Ярково Тюменской области нашли тела трёх человек — мужчины, женщины и несовершеннолетней девочки. Следствие уже возбудило уголовное дело по факту трагедии, сообщает СК РФ по региону.

Тела двух взрослых и ребёнка нашли в квартире в Тюменской области. Видео © VK / СУ СК России по Тюменской области

Тела всех троих были обнаружены в квартире ттрёхквартирного дома. У мужчины и женщины огнестрельные ранения, а у ребёнка колото-резаные ранения шеи. Семью утром 7 ноября нашёл сосед, который накануне слышал, что в квартире произошёл конфликт, но попасть внутрь не смог — дверь была закрыта изнутри.

«Следствие рассматривает различные версии произошедшего. В настоящее время, согласно приоритетной версии, мужчина совершил убийство сожительницы и её несовершеннолетней дочери, а после свёл счёты с жизнью», — сообщили в комитете

В регионе возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). На месте трагедии сейчас работают следователи Тюменского межрайонного следственного отдела. Назначен комплекс экспертиз.