Украинцам разрешат использовать найденное в военное время оружие
В законодательство Украины по решению Кабмина внесено изменение, позволяющее гражданам использовать оружие, найденное в военное время. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на представителя Правительства в Верховной раде Тараса Мельничука.
Согласно заявлению, изменения претерпел закон «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины». Однако применить найденное оружие гражданским удастся только при наличии соответствующей регистрации.
Ранее Life.ru рассказал, как сотрудников ТЦК обвинили в убийстве призывника в Ровно при попытке мобилизации. На протяжении видео слышны истошные крики парня, на которого наваливаются сотрудник ТЦК и полицейский, однако в какой-то момент он затихает.
Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kamshylin