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Регион
9 ноября, 05:33

Украинцам разрешат использовать найденное в военное время оружие

В законодательство Украины по решению Кабмина внесено изменение, позволяющее гражданам использовать оружие, найденное в военное время. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на представителя Правительства в Верховной раде Тараса Мельничука.

Согласно заявлению, изменения претерпел закон «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины». Однако применить найденное оружие гражданским удастся только при наличии соответствующей регистрации.

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Ранее Life.ru рассказал, как сотрудников ТЦК обвинили в убийстве призывника в Ровно при попытке мобилизации. На протяжении видео слышны истошные крики парня, на которого наваливаются сотрудник ТЦК и полицейский, однако в какой-то момент он затихает.

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Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kamshylin

Мария Любицкая
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