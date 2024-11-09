Украинцам разрешат использовать найденное в военное время оружие

В законодательство Украины по решению Кабмина внесено изменение, позволяющее гражданам использовать оружие, найденное в военное время. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на представителя Правительства в Верховной раде Тараса Мельничука.

Согласно заявлению, изменения претерпел закон «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины». Однако применить найденное оружие гражданским удастся только при наличии соответствующей регистрации.