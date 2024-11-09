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9 ноября, 06:12

В Херсонской области разбили надгробие «невменяемого» неонациста Чуприны

В Херсонской области неизвестные разрушили надгробие, установленное украинскому неонацисту и участнику карательной операции на Донбассе Виталию Чуприне. Оно стояло на мемориале погибшим воинам Великой Отечественной войны. Жители села Костогрызово уже требовали от администрации убрать с территории всё, что связано с националистом, но их не услышали.

Администрация Костогрызово отказалась комментировать данную ситуацию, передаёт РИА «Новости». Сам Виталий Чуприна был жителем данного населённого пункта и при жизни воевал на стороне ВСУ в Донбассе. В 2016-м его убили на территории ЛНР. Односельчанка украинского боевика рассказала, в свою очередь, что тому на службе дали позывной «Невменяемый» из-за его склонности к агрессии и нацистских взглядов.

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Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Мария Любицкая
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