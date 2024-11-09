Как минимум 21 человек погиб при взрыве на железнодорожном вокзале в Пакистане

В результате взрыва рядом с вокзалом в пакистанском городе Кветта не менее 21 человека погибли, ещё 30 получили ранения. Об этом сообщает телеканал Geo TV.

Последствия взрыва на железнодорожном вокзале в Пакистане. Видео © X / AdityaRajKaul

Сообщается, что детонация случилась у касс перед прибытием поезда. Список погибших может быть пополнен, говорят местные чиновники. Все раненые были госпитализированы, в городе ввели режим ЧС. Полиция начала расследование.