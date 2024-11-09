Обходит ПВО: В Британии с тревогой рассказали о новой смертоносной ракете России

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9 ноября, 07:35

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The Telegraph: ВС РФ начали использовать в зоне СВО управляемые бомбы «Гром-Э1»

Крылатая ракета «Гром-Э1». Обложка © ТАСС / Николай Новичков

Крылатая ракета «Гром-Э1». Обложка © ТАСС / Николай Новичков

ВС РФ начали активно использовать управляемые авиабомбы «Гром-Э1», которые способны преодолевать расстояние до 120 километров благодаря встроенному ракетному двигателю. Об этом сообщил аналитик Дэвид Акс в статье для британской газеты The Telegraph.

Указанные авиабомбы могут наносить удары с самолётов Су-30 и Су-34, при этом они остаются недоступными для большинства средств противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ. Кроме того, «Громы» являются недосягаемыми для истребителей F-16 с ракетами AMRAAM.

Акс дополнил, что эти авиабомбы уже применялись в нанесении ударов по объектам в Мирнограде, Херсоне и Харькове. ВСУ в ответ пытаются использовать французские бомбы Hammer и американские JSOW, однако их дальность составляет около 64 километров, поэтому украинские истребители попадают в зону действия российских комплексов ПВО С-300 и С-400, а также самолётов Су-30 с ракетами Р-77.

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А ранее Life.ru писал, что залпы «Солнцепёка» и «Тосочки» по мощности превосходит тяжёлые авиабомбы ОДАБ-500П. В настоящее время комплекс «Солнцепёк» полным залпом выжигает площадь в четыре гектара, а «Тосочка» — в шесть гектаров.

Дарья Нарыкова
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