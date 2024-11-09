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Регион
9 ноября, 08:05

Россиянам предрекли дальнейший рост ставок по вкладам

РИАН: К Новому году ставки по вкладам в России могут вырасти до 30%

Здание Центробанка России в Москве. Обложка © Life.ru

Здание Центробанка России в Москве. Обложка © Life.ru

В настоящее время проценты по вкладам в банках России максимально приблизились к значениям 2022 года, а к концу 2024-го эксперты прогнозируют новые рекорды. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации агентства, политика Центробанка (ЦБ) и период высоких ставок стимулируют сберегательную активность граждан РФ. Авторы материала уточнили, что к концу октября этого года во второй раз за всю историю современной России средняя максимальная процентная ставка по вкладам превысила порог в 20% и достигла 20,17%. Крайний раз ставки были выше в марте 2022 года, тогда отметка была — 20,51%.

Российские банки быстро реагируют на изменения на финансовом рынке. Кроме того, они стали действовать на опережение и предлагать более выгодные условия по вкладам до нового решения ЦБ. По мнению экспертов, в Новому году средний максимум ставок может вырасти до 25-30%.

Россиянам обрисовали выгоду от закрытия старых вкладов ради более высокой ставки
Россиянам обрисовали выгоду от закрытия старых вкладов ради более высокой ставки

Напомним, что 25 октября Совет директоров ЦБ России решил повысить ключевую ставку на 2 процентных пункта — с 19% до 21% годовых. На такое решение руководство регулятора пошло на фоне высокого уровня инфляции.

Дарья Нарыкова
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