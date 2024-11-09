Россиянам предрекли дальнейший рост ставок по вкладам

В настоящее время проценты по вкладам в банках России максимально приблизились к значениям 2022 года, а к концу 2024-го эксперты прогнозируют новые рекорды. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации агентства, политика Центробанка (ЦБ) и период высоких ставок стимулируют сберегательную активность граждан РФ. Авторы материала уточнили, что к концу октября этого года во второй раз за всю историю современной России средняя максимальная процентная ставка по вкладам превысила порог в 20% и достигла 20,17%. Крайний раз ставки были выше в марте 2022 года, тогда отметка была — 20,51%.