Россиянам обрисовали выгоду от закрытия старых вкладов ради более высокой ставки

Банки вслед за повышением ключевой ставки стали предлагать россиянам более выгодные проценты по вкладам. В частности, сейчас можно положить свои сбережения под 21-25%, а к Новому году эксперты прогнозируют повышение ставок до 30%. В связи с этим у жителей РФ может возникнуть вопрос: стоит ли закрывать старые вклады с более низкими процентами и открывать новый. Ответил на него доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Если до закрытия вклада осталось не так много, то зачастую выгоднее дождаться окончания договора и затем уже переложить средства на новый вклад», — высказался эксперт в беседе с aif.ru.

Если же до закрытия вклада осталось ещё много времени, то следует придерживаться следующего алгоритма: в первую очередь надо рассчитать доход по вкладу за весь период и определить, сколько вы потеряете, если досрочно закроете его. В таких случаях банки часто выплачивают 0,01%, чтобы отбить желание клиентов прыгать с вклада на вклад при любых колебаниях ключевой ставки.