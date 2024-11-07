Россиянам обрисовали выгоду от закрытия старых вкладов ради более высокой ставки
Доцент Балинин: Если срок вклада подходит к концу, лучше не закрывать его раньше
Банки вслед за повышением ключевой ставки стали предлагать россиянам более выгодные проценты по вкладам. В частности, сейчас можно положить свои сбережения под 21-25%, а к Новому году эксперты прогнозируют повышение ставок до 30%. В связи с этим у жителей РФ может возникнуть вопрос: стоит ли закрывать старые вклады с более низкими процентами и открывать новый. Ответил на него доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«Если до закрытия вклада осталось не так много, то зачастую выгоднее дождаться окончания договора и затем уже переложить средства на новый вклад», — высказался эксперт в беседе с aif.ru.
Если же до закрытия вклада осталось ещё много времени, то следует придерживаться следующего алгоритма: в первую очередь надо рассчитать доход по вкладу за весь период и определить, сколько вы потеряете, если досрочно закроете его. В таких случаях банки часто выплачивают 0,01%, чтобы отбить желание клиентов прыгать с вклада на вклад при любых колебаниях ключевой ставки.
Далее эксперт советует посчитать сумму, которую можно получить при размещении средств на более выгодный вклад. Причём важно сделать это не на весь срок нового вклада, а лишь на тот период, который остался на момент старого вклада перед закрытием. Если итог оказался больше, то финансово целесообразнее открыть новый вклад под более высокий процент, заявил Балынин.
Напомним, 25 октября Совет директоров ЦБ РФ решил повысить ключевую ставку на 2 процентных пункта — с 19% до 21% годовых. На такое решение руководство регулятора пошло на фоне высокого уровня инфляции. В связи с этим в начале ноября может быть побит исторический рекорд по максимальной ставке по банковским депозитам. К концу года она может превысит его ещё на несколько процентных пунктов, а в период новогодних маркетинговых акций ставки могут и вовсе доходить до 30% годовых.
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