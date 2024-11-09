«Осуждаем варварское преступление»: Путин выразил соболезнования из-за теракта в Пакистане
Путин выразил соболезнования президенту и премьеру Пакистана в связи с терактом
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру страны Шехбазу Шарифу в связи с терактом. Лидер России выразил поддержку близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
«Решительно осуждаем это варварское преступление, среди жертв которого оказались женщины и дети. Рассчитываем, что его организаторы понесут заслуженную кару», — приводит пресс-служба Кремля слова Путина.
Глава государства добавил, что Москва намерена и впредь тесно взаимодействовать с Исламабадом в борьбе с любыми формами и проявлениями терроризма.
Напомним, что в результате взрыва рядом с вокзалом в пакистанском городе Кветта погиб как минимум 21 человек, около 30 человек ранены. Детонация произошла около касс перед прибытием поезда. В городе ввели режим ЧС, полиция принялась за расследование инцидента.
Life.ru