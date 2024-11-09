ВС России сбили за ночь 67 беспилотников и два снаряда американских РСЗО HIMARS

ВС России за минувшие сутки сбили 67 беспилотников над территорией страны, а также два реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США. Всего за время спецоперации было уничтожено более 35,4 тысячи украинских беспилотников.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолётов, 283 вертолёта, 35476 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19151 танк и других боевых бронированных машин, 1486 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17501 орудие полевой артиллерии и минометов, 28116 единиц специальной военной автомобильной техники», — заявили в Минобороне России.

Напомним, что из 67 беспилотников 50 были уничтожены ночью. Больше всего дронов система ПВО обезвредила над территорией Брянской области — 28 БПЛА. Ещё 12 беспилотников были сбиты в небе над Курской областью. Четыре беспилотника уничтожены в Новгородской области, по два — в Смоленской и Тульской областях, по одному — в Орловской и Тверской областях.