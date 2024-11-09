Дольщики ЖК «Архитектор» в Москве полтора года ждут ключи от элитного жилья

Уже полтора года дольщики столичного ЖК «Архитектор» ожидают ключи от собственных квартир. Застройщик затягивает сроки с отговорками и не пускает людей на объект для оценки состояния, представляя старые фото фасада. Об инциденте рассказывает SHOT ПРОВЕРКА.

Стройплощадка ЖК «Архитектор» в Москве. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

По информации канала, жильё должны были сдать в июне 2023 года, но тогда ключей не выдали. Квартиры там стоят от 22 миллионов рублей. Последний перенос назначен на конец 2024 года. Жильцы утверждают, что компания постоянно выдаёт отговорки и не говорит, в чём именно проблема.

Раньше у дольщиков был инсайдер на стройке, который высылал актуальные фотографии, но его вычислили. Застройщик «ФСК» заявил телеграм-каналу, что перенос сроков связан с ограничениями рабочей силы. На данный момент готовность объекта составляет 99%, и осталось устранить незначительные замечания от надзорных органов.