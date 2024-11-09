Украинская атлетка хотела избежать наказания за допинг антироссийской позицией
Украинская бобслеистка Лидия Гунько. Обложка © ТАСС / Zuma / Pavlo_bagmut
Бобслеистка с Украины Лидия Гунько намеревалась избежать наказания за употребления допинга во время Олимпиады 2022 года в Пекине, ссылаясь на свою антироссийскую позицию. Об этом свидетельствуют документы Спортивного арбитражного суда (CAS).
Как передаёт ТАСС, во время Игр-2022 Гунько заняла последнее, 20-е место, на соревнованиях. Тогда же в её анализах было обнаружено запрещённое вещество дегидрохлорметилтестостерон, которое относится к классу стероидов. Попадание запрещённого вещества в организм спортсменка объяснила возможным употреблением загрязненной биологически активной добавки (БАД). Гунько в дальнейшем также отказалась от проверки пробы Б.
В свою защиту Гунько предоставила аргумент, что придерживается негативной позиции по РФ в украинском конфликте. Кроме того, со слов атлетки, она получала угрозы после сделанных заявлений.
«Я ставлю под сомнение честность и прозрачность антидопингового анализа, проведённого 14 февраля 2022 года. Я считаю, что имело место вмешательство влиятельных внешних сил в работу ITA», — утверждала спортсмена.
В Международном агентстве допинг-тестирования украинке предложили признаться в нарушении, тогда бы её дисквалифицировали на три года, вместо четырёх. В мае 2023-го дело Гунько было направлено в Спортивный арбитражный суд. Аргументы спортсменки оказались проигнорированы, потому ей определили стандартный срок отстранения — четыре года, начиная с 21 февраля 2022 года.
Как заявила юрист руководитель спортивной практики «Клевер консалт» юрист Анна Анцелиович, арбитры CAS не подвержены влиянию политических ситуаций, особенно при рассмотрении индивидуальных дел.
Ранее стало известно, что экс-футболист сборной Украины дисквалифицирован за подмену допинг-пробы. Речь идёт о бывшем игроке московского «Торпедо» Денисе Баланюке.