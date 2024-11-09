Украинская атлетка хотела избежать наказания за допинг антироссийской позицией

Бобслеистка с Украины Лидия Гунько намеревалась избежать наказания за употребления допинга во время Олимпиады 2022 года в Пекине, ссылаясь на свою антироссийскую позицию. Об этом свидетельствуют документы Спортивного арбитражного суда (CAS).

Как передаёт ТАСС, во время Игр-2022 Гунько заняла последнее, 20-е место, на соревнованиях. Тогда же в её анализах было обнаружено запрещённое вещество дегидрохлорметилтестостерон, которое относится к классу стероидов. Попадание запрещённого вещества в организм спортсменка объяснила возможным употреблением загрязненной биологически активной добавки (БАД). Гунько в дальнейшем также отказалась от проверки пробы Б.

В свою защиту Гунько предоставила аргумент, что придерживается негативной позиции по РФ в украинском конфликте. Кроме того, со слов атлетки, она получала угрозы после сделанных заявлений.

«Я ставлю под сомнение честность и прозрачность антидопингового анализа, проведённого 14 февраля 2022 года. Я считаю, что имело место вмешательство влиятельных внешних сил в работу ITA», — утверждала спортсмена.

В Международном агентстве допинг-тестирования украинке предложили признаться в нарушении, тогда бы её дисквалифицировали на три года, вместо четырёх. В мае 2023-го дело Гунько было направлено в Спортивный арбитражный суд. Аргументы спортсменки оказались проигнорированы, потому ей определили стандартный срок отстранения — четыре года, начиная с 21 февраля 2022 года.

Как заявила юрист руководитель спортивной практики «Клевер консалт» юрист Анна Анцелиович, арбитры CAS не подвержены влиянию политических ситуаций, особенно при рассмотрении индивидуальных дел.