Опубликовано видео с моментом разрушительного теракта в Пакистане
В Сети показали видео с моментом теракта на вокзале пакистанского города Кветта
Взрыв на вокзале в Пакистане. Фото © Х / off back
В соцсетях появилось видео с моментом взрыва на вокзале в пакистанском городе Кветта. На кадрах видно, как люди стоят на железнодорожной станции в ожидании поезда. Вдруг происходит взрыв, после чего крыша над платформой ломается и люди бегут врассыпную.
Кадры с момента взрыва в Пакистане. Видео © Х / off back
Напомним, что в результате теракта погибли как минмум 24 человека, 46 пострадали. В числе жертв есть сотрудники правоохранительных органов. Власти попросили людей не приезжать на место преступления или в больницы к раненым для избежания повторного теракта. В городе введён режим ЧС.