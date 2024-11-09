Опубликовано видео с моментом разрушительного теракта в Пакистане

В соцсетях появилось видео с моментом взрыва на вокзале в пакистанском городе Кветта. На кадрах видно, как люди стоят на железнодорожной станции в ожидании поезда. Вдруг происходит взрыв, после чего крыша над платформой ломается и люди бегут врассыпную.