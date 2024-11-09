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9 ноября, 12:25

Опубликовано видео с моментом разрушительного теракта в Пакистане

В Сети показали видео с моментом теракта на вокзале пакистанского города Кветта

Взрыв на вокзале в Пакистане. Фото © Х / off back

Взрыв на вокзале в Пакистане. Фото © Х / off back

В соцсетях появилось видео с моментом взрыва на вокзале в пакистанском городе Кветта. На кадрах видно, как люди стоят на железнодорожной станции в ожидании поезда. Вдруг происходит взрыв, после чего крыша над платформой ломается и люди бегут врассыпную.

Кадры с момента взрыва в Пакистане. Видео © Х / off back

Напомним, что в результате теракта погибли как минмум 24 человека, 46 пострадали. В числе жертв есть сотрудники правоохранительных органов. Власти попросили людей не приезжать на место преступления или в больницы к раненым для избежания повторного теракта. В городе введён режим ЧС.

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Полина Никифорова
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