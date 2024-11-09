Число жертв теракта на железнодорожной станции в Пакистане возросло до 24
Обстановка в Пакистане после взрыва. Обложка © X / Khabarexpress11
Число жертв в результате теракта в городе Кветта в Пакистане увеличилось до 24, пострадали 46 человек. Об этом сообщает издание Dawn, ссылаясь на данные правоохранительных органов.
Последствия взрыва на железнодорожном вокзале в Пакистане. Видео © X / AdityaRajKaul
«В результате атаки террориста-смертника на железнодорожной станции Кветта погибли по меньшей мере 24 человека и 46 получили ранения», — отметил комиссар Кветты Хамза Шафкат.
По данным издания, помимо мирного населения при взрыве погибли сотрудники правоохранительных органов. Власти призвали людей не отправляться на место теракта или в больницы к раненым, так как в таких случаях есть риск «двойных нападений». В полиции добавили, что город оцеплен, проводится проверка, там запретили любые массовые собрания.
Напомним, что в пакистанском городе Кветта произошёл взрыв около касс перед прибытием поезда на железнодорожной станции. Сообщалось о 21 жертве и 30 пострадавших. В городе ввели режим ЧС, полиция принялась за расследование инцидента. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту и премьеру Пакистана в связи с терактом. По его словам, Москва осуждает это варварское преступление.