Число жертв теракта на железнодорожной станции в Пакистане возросло до 24

Число жертв в результате теракта в городе Кветта в Пакистане увеличилось до 24, пострадали 46 человек. Об этом сообщает издание Dawn, ссылаясь на данные правоохранительных органов.

Последствия взрыва на железнодорожном вокзале в Пакистане. Видео © X / AdityaRajKaul

«В результате атаки террориста-смертника на железнодорожной станции Кветта погибли по меньшей мере 24 человека и 46 получили ранения», — отметил комиссар Кветты Хамза Шафкат.

По данным издания, помимо мирного населения при взрыве погибли сотрудники правоохранительных органов. Власти призвали людей не отправляться на место теракта или в больницы к раненым, так как в таких случаях есть риск «двойных нападений». В полиции добавили, что город оцеплен, проводится проверка, там запретили любые массовые собрания.