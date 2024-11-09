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Регион
9 ноября, 10:52

ВСУ травили газом двух российских военных, которые почти сутки отбивали их атаку

ВСУ травили газом двух российских военных, которые почти сутки отбивали их атаку в районе Клещеевки в ДНР. Об этом сообщает SHOT.

Российские бойцы в противогазах вынуждены были отбиваться от противника. Видео © Telegram / SHOT

Как выяснил телеграм-канал, российские штурмовики обнаружили бойцов ВСУ, которые засели в подвале деревенского дома и вели оттуда постоянный обстрел. Во время операции наши парни уничтожили противника, но покинуть позицию быстро не получилось из-за серьёзных обстрелов и атак украинских дронов. Помимо того, ВСУ начали травить штурмовиков отравляющим газом. Надев противогазы, бойцам пришлось держать позицию под постоянным огнём около суток. Продержаться помогли сослуживцы — с помощью беспилотников они отправляли им новые респираторы, воду и еду.

Получив множественные осколочные ранения, штурмовики всё-таки покинули позицию. Однако охоту за ними продолжили более 10 украинских БПЛА. Бойцов спасло устройство РЭБ в виде рюкзака, дроны просто не могли до них дотянуться. Впоследствии оно сгорело. «Народный фронт» сообщил, что военнослужащие смогли добраться живыми до позиций ВС РФ, им передали новые РЭБы для защиты.

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А ранее российский военный спас восемь сослуживцев и экипаж боевой машины, отбив вражеский дрон собственной рукой. Он заметил «птичку», летевшую к «броне» на большой скорости, и вооружение техники оказалось повреждено.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /

Наталья Демьянова
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