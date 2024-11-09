Под Саратовом ребёнку удалили пулю после ранения из «пневмата» в голову

В Саратовской области был госпитализирован несовершеннолетний с пневматическим ранением головы. Об этом рассказывает пресс-служба местного Минздрава. Инцидент произошёл при невыясненных обстоятельствах в рабочем посёлке Дергачи.

«Незамедлительно он был доставлен в Дергачевскую районную больницу, где после осмотра дежурным педиатром и хирургом и проведенных необходимых исследований наличие инородного тела в лобной доле черепа подтвердилось», — говорится в публикации.

Ребёнок был экстренно доставлен в областную больницу, где ему провели операцию по удалению пули и осколков. Сейчас пациент в сознании под наблюдением специалистов.