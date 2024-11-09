Человеческий скелет нашли под полом бывшего супермаркета в Петербурге

В Санкт-Петербурге в подвале бывшего супермаркета обнаружили человеческий скелет. Находка была сделана во время работ по демонтажу напольного покрытия, сообщает «Мойка78».

По данным издания, скелет был найден в доме №147 по проспекту Ветеранов. Приехавшие на место специалисты увезли находку в морг. Их исследованием займутся судмедэксперты, которым предстоит выяснить причину смерти человека. По словам местных жителей, магазин без объяснения причин перестал работать год назад, в ноябре. По факту случившегося СК инициировал проверку.