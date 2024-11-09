Человеческий скелет нашли под полом бывшего супермаркета в Петербурге
«Мойка78»: В Петербурге в подвале бывшего супермаркета нашли человеческий скелет
В Санкт-Петербурге в подвале бывшего супермаркета обнаружили человеческий скелет. Находка была сделана во время работ по демонтажу напольного покрытия, сообщает «Мойка78».
По данным издания, скелет был найден в доме №147 по проспекту Ветеранов. Приехавшие на место специалисты увезли находку в морг. Их исследованием займутся судмедэксперты, которым предстоит выяснить причину смерти человека. По словам местных жителей, магазин без объяснения причин перестал работать год назад, в ноябре. По факту случившегося СК инициировал проверку.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области следователи устанавливают обстоятельства гибели троих мужчин. Их трупы в машине обнаружила супруга одного из погибших.
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