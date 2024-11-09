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9 ноября, 12:25

В США предупредили аппетиты Киева касательно снарядов для F-16

WSJ: Пентагон имеет ограниченный запас боеприпасов для поставленных Киеву F-16

На складах Пентагона ограничен запас снарядов для истребителей F-16, которые возможно направить на подмогу Киеву. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника и экс-сотрудника Пентагона.

«Пентагон имеет ограниченные запасы запускаемых с воздуха боеприпасов, которые он может направить для вооружения новых украинских истребителей F-16», — говорится в публикации.

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Недавно Пентагон снял запрет для подрядчиков на въезд на Украину. В стране специалисты займутся ремонтом и обслуживанием систем ПВО Patriot и истребителей F-16. Уточняют, что в боевых действиях участвовать не придётся.

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Shutterstock / FOTODOM / ALAN DAVID STAATS

Николай Рюмин
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