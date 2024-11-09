Миляев: При атаке дронов ВСУ в Тульской области выбиты стёкла в четырёх домах

В Тульской области в результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) повредились стёкла в четырёх частных домах. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Друзья, сегодня сообщал, что на территории Тульской области подразделениями ПВО Минобороны России пресечена атака противника с использованием БПЛА. По уточнённым данным повреждено остекление 4 частных домов в муниципальном образовании город Алексин», — написал глава региона в телеграм-канале.

Миляев добавил, что глава администрации Павел Фёдоров на месте инцидента пообщался с жильцами домов. По его словам, всем владельцам будет оказана помощь в замене оконных блоков.