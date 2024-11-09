Миляев: При атаке дронов ВСУ в Тульской области выбиты стёкла в четырёх домах
В Тульской области в результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) повредились стёкла в четырёх частных домах. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«Друзья, сегодня сообщал, что на территории Тульской области подразделениями ПВО Минобороны России пресечена атака противника с использованием БПЛА. По уточнённым данным повреждено остекление 4 частных домов в муниципальном образовании город Алексин», — написал глава региона в телеграм-канале.
Миляев добавил, что глава администрации Павел Фёдоров на месте инцидента пообщался с жильцами домов. По его словам, всем владельцам будет оказана помощь в замене оконных блоков.
А ранее Life.ru писал, что ВСУ с помощью беспилотников атаковали Саратов. В результате ударов были выбиты 13 стёкол в подъездах дома. Власти пообещали заменить повреждённые оконные блоки.
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