«Аллигаторы» эффектно размотали очередную порцию ВСУ под Курском
МО РФ: Экипажи вертолётов Ка-52М нанесли удары по живой силе ВСУ под Курском
В приграничных районах Курской области силами экипажа Ка-52М смешанной тактической группы была уничтожена живая сила и бронетехника подразделений ВСУ. Об этом сообщается в телеграм-канале Министерства обороны РФ. Работа «аллигаторов» — на видео.
Экипажи вертолётов Ка-52М нанесли атаку по живой силе ВСУ под Курском. Видео © Telegram / Минобороны России
«Экипаж Ка-52м... уничтожил живую силу и бронированную технику подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщение.
Недавно российские войска группировки «Юг» заняли более выгодные позиции и лишили ВСУ до 770 бойцов. Помимо того, киевский режим потерял два автомобиля, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30.
Telegram / Минобороны России