«Аллигаторы» эффектно размотали очередную порцию ВСУ под Курском

В приграничных районах Курской области силами экипажа Ка-52М смешанной тактической группы была уничтожена живая сила и бронетехника подразделений ВСУ. Об этом сообщается в телеграм-канале Министерства обороны РФ. Работа «аллигаторов» — на видео.

Экипажи вертолётов Ка-52М нанесли атаку по живой силе ВСУ под Курском. Видео © Telegram / Минобороны России

«Экипаж Ка-52м... уничтожил живую силу и бронированную технику подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщение.