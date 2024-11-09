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9 ноября, 12:28

«Аллигаторы» эффектно размотали очередную порцию ВСУ под Курском

МО РФ: Экипажи вертолётов Ка-52М нанесли удары по живой силе ВСУ под Курском

В приграничных районах Курской области силами экипажа Ка-52М смешанной тактической группы была уничтожена живая сила и бронетехника подразделений ВСУ. Об этом сообщается в телеграм-канале Министерства обороны РФ. Работа «аллигаторов» — на видео.

Экипажи вертолётов Ка-52М нанесли атаку по живой силе ВСУ под Курском. Видео © Telegram / Минобороны России

«Экипаж Ка-52м... уничтожил живую силу и бронированную технику подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщение.

ВСУ за сутки лишились свыше 300 военных в ходе боёв в Курской области
ВСУ за сутки лишились свыше 300 военных в ходе боёв в Курской области

Недавно российские войска группировки «Юг» заняли более выгодные позиции и лишили ВСУ до 770 бойцов. Помимо того, киевский режим потерял два автомобиля, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Мария Любицкая
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