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Регион
9 ноября, 12:21

Возле ночного клуба в Таиланде избили россиянина

Россиянина избили возле ночного клуба в Таиланде. После этого напавший скрылся на мопеде.

Россиянина избили в Тайланде. Фото © SHOT

Россиянина избили в Тайланде. Фото © SHOT

По данным SHOT, на жителя Нижнекамска Олега Р. набросился неизвестный таец. Сначала у россиянина с ним возникла словесная перепалка, а уже после — местный житель несколько раз ударил Олега по лицу. Всё произошло возле ночного клуба «Иллюзия» в Патонге на Пхукете.

Россиянин после этого обратился в полицию. Оперативники по камерам вычислили нападавшего в красной футболке, который сразу после драки уехал с места на мопеде. Однако задержать его пока не удалось.

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Обложка ©

SHOT

Николай Рюмин
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