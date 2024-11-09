Возле ночного клуба в Таиланде избили россиянина

Россиянина избили возле ночного клуба в Таиланде. После этого напавший скрылся на мопеде.

Россиянина избили в Тайланде. Фото © SHOT

По данным SHOT, на жителя Нижнекамска Олега Р. набросился неизвестный таец. Сначала у россиянина с ним возникла словесная перепалка, а уже после — местный житель несколько раз ударил Олега по лицу. Всё произошло возле ночного клуба «Иллюзия» в Патонге на Пхукете.

Россиянин после этого обратился в полицию. Оперативники по камерам вычислили нападавшего в красной футболке, который сразу после драки уехал с места на мопеде. Однако задержать его пока не удалось.