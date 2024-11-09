Синоптик Ильин пообещал жителям Москвы и Подмосковья тёплые выходные

На текущих выходных в Москве и области установится сухая и тёплая погода, рассказал синоптик Александр Ильин. В беседе интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он подчеркнул, что осадков в субботу и воскресенье не ожидается.

Так, 9 ноября в столичном регионе температура воздуха днём достигнет 8-9 градусов, а ветер — скорости от 6 до 11 метров в секунду. На следующий день сохранится облачная погода. Столбики термометров покажут 7-8 градусов при силе ветра от 5 до 10 метров в секунду. В понедельник, 11 ноября, ситуация особо не изменится.

«Днём в Москве +1…+3 градуса, ночью — от -1 до +1. В регионе в ночное время -4…+1, днем от 0 до +3 градусов. Ветер северный и северо-западный, по силе — от 3 до 8 метров в секунду», — отметил эксперт.