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9 ноября, 12:34

Раздевшуюся посреди улицы в Иране студентку отправили в психбольницу

IranWire: В Иране студентку, раздевшуюся в знак протеста, отправили на лечение

В Иране подвергшаяся преследованию из-за хиджаба студентка разделась на улице. Обложка © X / SenguptaShubh

В Иране подвергшаяся преследованию из-за хиджаба студентка разделась на улице. Обложка © X / SenguptaShubh

В Иране студентку Аху Дарьяи, которая разделась в знак протеста против ношения хиджабов, отправили на принудительное лечение в психбольницу. Об этом сообщает местное издание IranWire.

В Иране подвергшаяся преследованию из-за хиджаба студентка разделась на улице. Видео © X / SenguptaShubh

В статье указано, что студентку отправили в психиатрическую больницу, хотя проблем с психикой она якобы никогда не испытывала. Министр науки Ирана Хоссейн Симаи Сарраф уточнил, что девушка испытывает семейные и психологические проблемы. По его словам, решение отправить Дарьяи в специализированное медицинское учреждение было принято при поддержке близких.

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Ранее Life.ru сообщал, что иранская студентка разделась в знак протеста после того, как подверглась преследованию за «неправильное ношение хиджаба». Девушку задержала охрана университета, после чего её передали полиции нравов.

Дарья Нарыкова
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