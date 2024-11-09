Раздевшуюся посреди улицы в Иране студентку отправили в психбольницу

В Иране студентку Аху Дарьяи, которая разделась в знак протеста против ношения хиджабов, отправили на принудительное лечение в психбольницу. Об этом сообщает местное издание IranWire.

В Иране подвергшаяся преследованию из-за хиджаба студентка разделась на улице. Видео © X / SenguptaShubh

В статье указано, что студентку отправили в психиатрическую больницу, хотя проблем с психикой она якобы никогда не испытывала. Министр науки Ирана Хоссейн Симаи Сарраф уточнил, что девушка испытывает семейные и психологические проблемы. По его словам, решение отправить Дарьяи в специализированное медицинское учреждение было принято при поддержке близких.