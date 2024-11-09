«А что ты здесь делаешь?»: Российский космонавт рассказал о «заразном» сне на орбите
Федяев: Космонавтам часто снится сон о встрече с удивлёнными знакомыми на Земле
Андрей Федяев. Обложка © VK / Роскосмос
У космонавтов на орбите часто возникает одинаковый сон, как они на Земле встречаются с удивлёнными знакомыми. Об этом рассказал российский космонавт-испытатель Андрей Федяев.
«Некоторые космонавты рассказывают, что часто им снится сон, как будто он во сне идёт по земле, встречает какого знакомого, а знакомый ему говорит: «Привет! А что ты здесь делаешь? Ты же в космосе должен быть», — сказал он, выступая на фестивале «ВНауке» 2.0.
При этом Федяев отметил, что ему самому такие сны не снились, а на орбите он наблюдал самые разные сновидения. Среди них были как цветные, так и чёрно-белые, на совершенно разные темы, не связанные с этим феноменом.
Со 2 марта по 4 сентября 2023 года Андрей Федяев совершил 185-суточный космический полёт в составе международного экипажа миссии SpaceX Crew-6. Он стал вторым российским космонавтом, совершившим полёт на американском частном космическом корабле CrewDragon компании Илона Маска (первая — Анна Кикина). В апреле этого года президент Владимир Путин присвоил 43-летнему Федяеву звания Героя России.