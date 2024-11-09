«Очередной фейк от Урсулы»: Захарова разоблачила ложь главы об американском СПГ для ЕС

Предложение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по замене российского сжиженного газа на американский из-за якобы более низкой стоимости является популизмом. Стоимость на сырье формируется на рынке поставок, а не из-за происхождения. Данное заявление в своём телеграм-канале опубликовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Заявления Главы Еврокомиссии — это чистой воды популизм. Особенно с учётом того, что Европа ищет спотовые объёмы (краткосрочные), так как планирует значительно сокращать потребление газа в будущем. А краткосрочные карго стоят одинаково: цена на них отталкивается от рынка поставки, а не от рынка происхождения», — прокомментировала представительница МИД РФ.

Она также добавила, что пока не было примеров, показывающих, что США могут поставлять энергоносители на рынок по специальным ценам. Потребители покупают СПГ по рыночным ценам, независимо от того, произведены они в Штатах или России, подытожила она.