«Очередной фейк от Урсулы»: Захарова разоблачила ложь главы об американском СПГ для ЕС
Захарова: Глава ЕК занимается популизмом, говоря об отказе от российского газа
Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Предложение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по замене российского сжиженного газа на американский из-за якобы более низкой стоимости является популизмом. Стоимость на сырье формируется на рынке поставок, а не из-за происхождения. Данное заявление в своём телеграм-канале опубликовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Заявления Главы Еврокомиссии — это чистой воды популизм. Особенно с учётом того, что Европа ищет спотовые объёмы (краткосрочные), так как планирует значительно сокращать потребление газа в будущем. А краткосрочные карго стоят одинаково: цена на них отталкивается от рынка поставки, а не от рынка происхождения», — прокомментировала представительница МИД РФ.
Она также добавила, что пока не было примеров, показывающих, что США могут поставлять энергоносители на рынок по специальным ценам. Потребители покупают СПГ по рыночным ценам, независимо от того, произведены они в Штатах или России, подытожила она.
Ранее стало известно, что из-за экспорта СПГ в ЕС сильно пострадали доходы США. Прибыль американских поставщиков опустилась до минимума с 2021 года. В середине лета компании уменьшили свои доходы до 791,4 миллиона долларов. За всё время 2024 года США смогли продать газ всего на 7,3 миллиона долларов.